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«Женщины кричали в салоне!»: пассажиры о спятившем троллейбусе на ул. Дмитрия Ульянова
Фото пассажиров троллейбуса.

«Женщины кричали в салоне!»: пассажиры о спятившем троллейбусе на ул. Дмитрия Ульянова

Утром 24 июня троллейбус № 5 снес знаки и протаранил три автомобиля. Предварительная причина – отказали тормоза.

24 июня на ул. Дмитрия Ульянова троллейбус № 5 улетел на ул. Федора Смирнова. Среди пассажиров троллейбуса оказались подписчики Myslo.

— Пролетели на троллейбусе номер 5 остановку Дмитрия Ульянова, — рассказал Myslo подписчик Владимир. — Готовлюсь к выходу на остановке, но троллейбус почему-то не останавливается, а только набирает скорость. Пролетели перекрёсток, протаранили машины и снесли знаки.

Женщины кричали в салоне троллейбуса, я как-то спокойно отреагировал. Наверное, в памяти у всех остался трамвай с отказавшими тормозами. Хотя когда вышел, адреналин прям чувствовался, — поделился Владимир.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/e2/7e/2084-b85d-4753-bb33-75f2e5c77b60/512e0601-4e25-4a74-93bc-00718567388c.png

По словам очевидцев, предварительно отказали тормоза. Через 20 минут к троллейбусу подъехал экипаж ДПС.

ГАИ пока не прокомментировала аварию.

photo_2024-06-24_09-45-15.jpgphoto_2024-06-24_09-45-13.jpgФото подписчиков «Тула. Жесть».

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Автор:
сегодня, в 09:36 +9
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Место
Тула

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