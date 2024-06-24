«Женщины кричали в салоне!»: пассажиры о спятившем троллейбусе на ул. Дмитрия Ульянова

Фото пассажиров троллейбуса.

Утром 24 июня троллейбус № 5 снес знаки и протаранил три автомобиля. Предварительная причина – отказали тормоза.

24 июня на ул. Дмитрия Ульянова троллейбус № 5 улетел на ул. Федора Смирнова. Среди пассажиров троллейбуса оказались подписчики Myslo.

— Пролетели на троллейбусе номер 5 остановку Дмитрия Ульянова, — рассказал Myslo подписчик Владимир. — Готовлюсь к выходу на остановке, но троллейбус почему-то не останавливается, а только набирает скорость. Пролетели перекрёсток, протаранили машины и снесли знаки.

Женщины кричали в салоне троллейбуса, я как-то спокойно отреагировал. Наверное, в памяти у всех остался трамвай с отказавшими тормозами. Хотя когда вышел, адреналин прям чувствовался, — поделился Владимир.

По словам очевидцев, предварительно отказали тормоза. Через 20 минут к троллейбусу подъехал экипаж ДПС.

ГАИ пока не прокомментировала аварию.

Фото подписчиков «Тула. Жесть».