Тульские велогонщики завоевали медали в рамках первенства России

Фото минспорта Тульской области.

В состязаниях принимают участие юниоры и юниорки 17-18, 19-22. Во второй день первенства России по велосипедному спорту разыгрывались награды в спринте.



Как рассказали в региональном министерстве спорта, среди юниорок и юниоров 17-18 лет победу одержали тульские гонщики Екатерина Евланова и Никита Быковский. Среди юниоров в возрастной категории 19-22 завоевал серебряную награду туляк Игорь Гирилович.