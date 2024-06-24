В состязаниях принимают участие юниоры и юниорки 17-18, 19-22. Во второй день первенства России по велосипедному спорту разыгрывались награды в спринте.
Как рассказали в региональном министерстве спорта, среди юниорок и юниоров 17-18 лет победу одержали тульские гонщики Екатерина Евланова и Никита Быковский. Среди юниоров в возрастной категории 19-22 завоевал серебряную награду туляк Игорь Гирилович.
Фото минспорта Тульской области.
Тульские велогонщики завоевали медали в рамках первенства России
Соревнования на велотреке продолжаются.
В состязаниях принимают участие юниоры и юниорки 17-18, 19-22. Во второй день первенства России по велосипедному спорту разыгрывались награды в спринте.
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