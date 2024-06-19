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В Туле пройдет летний Garage sale
Фото предоставлены пресс-службой кластера "Октава".

В Туле пройдет летний Garage sale

Мероприятие организуют в «Октаве».

22 июня двор большой зал кластера заполнят яркие представители лучших локальных брендов. Party Market приглашает гостей за летними обновками и отличным настроением. В наличии — винтаж, аксессуары, вещи в идеальном состоянии.

Также в программе: 

  • DJ-сеты; 
  • кастом-станция, где можно будет свою вещь сделать более яркой и эффектной с помощью блесток, красок, пайеток, бисера;
  • дорожка для рисования для детей; 
  • 16.00–17.00 — коллективное рисование картины на большом холсте для всех под руководством художницы Натали Макаро; 
  • 14.00–15.00 — мастер-класс по укулеле от Насти Суслик.

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Будет работать фуд-корт с десертами, напитками, сэндвичами и сладкой ватой.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 21.00.
Вход свободный.

Возрастной ценз: 6+.

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Октава

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