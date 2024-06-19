В Туле пройдет летний Garage sale

Фото предоставлены пресс-службой кластера "Октава".

22 июня двор большой зал кластера заполнят яркие представители лучших локальных брендов. Party Market приглашает гостей за летними обновками и отличным настроением. В наличии — винтаж, аксессуары, вещи в идеальном состоянии.

Также в программе:

DJ-сеты;

кастом-станция, где можно будет свою вещь сделать более яркой и эффектной с помощью блесток, красок, пайеток, бисера;

дорожка для рисования для детей;

16.00–17.00 — коллективное рисование картины на большом холсте для всех под руководством художницы Натали Макаро;

14.00–15.00 — мастер-класс по укулеле от Насти Суслик.

Будет работать фуд-корт с десертами, напитками, сэндвичами и сладкой ватой.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 21.00.

Вход свободный.

Возрастной ценз: 6+.