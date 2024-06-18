Дворник, полицейский, блогер: какой работы для своих детей больше всего боятся туляки

Главные карьерные «страшилки» родителей — дворник, кассир, уборщик. В опросе сервиса Superjob.ru приняли участие 1600 матерей и отцов из всех округов страны.



Так, 8% не хотят, чтобы их дети стали дворниками. 6% боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских.

5% страшит перспектива оказаться родителями блогера.

Учительской стези не хотели бы для своего ребенка 4%. Еще 4% не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 3% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 3% не могут представить, что их дети станут чиновниками. Кстати 3% опрошенных, большинство из которых — медработники, не хотят, чтобы их дети стали врачами.



Отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери — грязной и тяжелой работы для своих чад: дворник, уборщик и грузчик.