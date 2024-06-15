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Безработный житель Плавска попался на краже телефона

Безработный житель Плавска попался на краже телефона

И банковской карты.

В Плавске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина заявил, что оставил на столике в кафе мобильный телефон с банковской картой, после чего они были похищены. А чуть позже с карты совершили оплату покупок на 3 000 рублей.

В кратчайшие сроки стражи порядка смогли установить личность злоумышленника. Им оказался безработный 59-летний мужчина. Похищенное изъято, в полиции устанавливаются все обстоятельства кражи. 
 

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