Безработный житель Плавска попался на краже телефона

В Плавске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина заявил, что оставил на столике в кафе мобильный телефон с банковской картой, после чего они были похищены. А чуть позже с карты совершили оплату покупок на 3 000 рублей.

В кратчайшие сроки стражи порядка смогли установить личность злоумышленника. Им оказался безработный 59-летний мужчина. Похищенное изъято, в полиции устанавливаются все обстоятельства кражи.

