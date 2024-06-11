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Как будут работать почтовые отделения в День России
Фото пресс-службы Почты России.

Как будут работать почтовые отделения в День России

Публикуем график работы.

12 июня станет выходным днем для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте почты.

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