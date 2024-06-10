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В Богородицке неизвестные жестоко убили собаку

В Богородицке неизвестные жестоко убили собаку

Полиция проводит проверку.

В редакцию Myslo обратились жители Богородицка. По словам людей, неизвестные убили собаку Машу, которая прибилась к одному из домов в Восточном микрорайоне:

— Маша любила всех людей, и все люди любили её. Так мы думали до той ночи, пока Машку не нашли изувеченной и еле живой. Отвезли в тульскую ветклинику, там сказали, что, кроме того, что в неё стреляли (из собаки вытащили 3 пули), её еще и порезали колото-режущим предметом. На теле Маши не было живого места. 3 дня она боролась за жизнь, но умерла в муках. Это было не просто убийство, а убийство с особой жестокостью. 

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В настоящий момент жители Богородицка написали заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

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Напомним, ранее мы писали, что неизвестный расстрелял из ружья собаку в посёлке Новогуровском. Ветеринары выходили Мухтара, но пес больше не сможет ходить — у него поврежден позвоночник.

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