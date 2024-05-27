Неизвестный расстрелял собаку из ружья в посёлке Новогуровском

Ветеринары выходили Мухтара, но пес больше не сможет ходить — у него поврежден позвоночник.

В редакцию Myslo обратились жители Алексинского района. По словам людей, неизвестный расстрелял бродячего пса из ружья. И этот случай в посёлке Новогуровском далеко не первый:

— Пёс по кличке Мухтар из последних сил приполз к дому одной из местных жительниц. Весь окровавленный, в тяжелом состоянии. Сначала думали, что его сбила машина, а когда привезли его на рентген в ветклинику, выяснилось, что Мухтара изрешетили пулями. Врачи смогли достать его с того света, но из-за повреждений пес больше не сможет ходить.

Сейчас неравнодушные жители посёлка собирают средства для лечения Мухтара и его обустройства: люди хотят построить для собаки вольер и приобрести коляску, с помощью которой он мог бы передвигаться.

Кроме этого, местные жители планируют обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы отыскали стрелка:

— Просто это не первый случай. До этого двух собак застрелили, кошек несколько. Сейчас этот изверг стреляет в животных, которые ему не нравятся, а завтра начнет в людей палить?

Друзья, если вы хотите помочь Мухтару, звоните волонтерам: 8 980 724-29-33 (Марина).