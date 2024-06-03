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Чинить нельзя выбрасывать: как тулякам дать вторую жизнь ненужным вещам?
Фото предоставлены vk.com/tochka_remonta71

Чинить нельзя выбрасывать: как тулякам дать вторую жизнь ненужным вещам?

8 июня в Туле будет работать ремонтная мастерская.

Где: Тульская областная научная библиотека (ул. Тургеневская, 48, 3-й этаж)
Тел. +7 903 844-44-29.
Когда: 8 июня 2024 г. с 11.00 до 15.00.
Группа: vk.com/tochka_remonta71

Наши шкафы переполнены одеждой, которую мы редко носим или не носим вообще. Как дать вторую жизнь ненужным вещам? Этому можно научиться 8 июня в ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать».

Что можно сделать на занятии:

  • получить помощь профессиональных швей;
  • научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т. ч. подшивать брюки, юбки, платья;
  • укоротить ремень;
  • поставить заклепки и кнопки;
  • пообщаться с единомышленниками;
  • расставить одежду, которая стала мала;
  • воспользоваться предоставленной техникой — швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка;
  • попить чай в дружественной атмосфере;

Все бесплатно.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

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