Чинить нельзя выбрасывать: как тулякам дать вторую жизнь ненужным вещам?

Фото предоставлены vk.com/tochka_remonta71

8 июня в Туле будет работать ремонтная мастерская.

Где: Тульская областная научная библиотека (ул. Тургеневская, 48, 3-й этаж)

Тел. +7 903 844-44-29.

Когда: 8 июня 2024 г. с 11.00 до 15.00.

Группа: vk.com/tochka_remonta71

Наши шкафы переполнены одеждой, которую мы редко носим или не носим вообще. Как дать вторую жизнь ненужным вещам? Этому можно научиться 8 июня в ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать».

Что можно сделать на занятии:

получить помощь профессиональных швей;

научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т. ч. подшивать брюки, юбки, платья;

укоротить ремень;

поставить заклепки и кнопки;

пообщаться с единомышленниками;

расставить одежду, которая стала мала;

воспользоваться предоставленной техникой — швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка;

попить чай в дружественной атмосфере;

Все бесплатно.