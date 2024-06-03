Чинить нельзя выбрасывать: как тулякам дать вторую жизнь ненужным вещам?

Где: Тульская областная научная библиотека (ул. Тургеневская, 48, 3-й этаж)
Тел. +7 903 844-44-29.
Когда: 8 июня 2024 г. с 11.00 до 15.00.
Группа: vk.com/tochka_remonta71
Наши шкафы переполнены одеждой, которую мы редко носим или не носим вообще. Как дать вторую жизнь ненужным вещам? Этому можно научиться 8 июня в ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать».
Что можно сделать на занятии:
- получить помощь профессиональных швей;
- научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т. ч. подшивать брюки, юбки, платья;
- укоротить ремень;
- поставить заклепки и кнопки;
- пообщаться с единомышленниками;
- расставить одежду, которая стала мала;
- воспользоваться предоставленной техникой — швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка;
- попить чай в дружественной атмосфере;
Все бесплатно.