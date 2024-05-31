В Тульском доме ребенка отметили День защиты детей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он отметил, что воспитанники Дома ребенка — дети с непростой судьбой, которые нуждаются в особой заботе. Благодаря коллективу учреждения и его руководителю, заслуженному врачу РФ Валентине Елистратовой и при участии благотворителей здесь созданы все условия для их реабилитации.

- Ваши воспитанники окружены добротой и любовью. Благодаря заботливому окружению каждый ребенок здесь развивается и живет полноценной жизнью. Большинство малышей возвращаются к родителям или находят любящую приемную семью, — отметил министр.

В этом году в Доме ребенка открылось отделение по развитию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты учреждения проводят диагностику состояния ребенка, определяют методы дальнейшей реабилитации на базе других медицинских или социальных учреждений.

Воспитанники Дома ребенка подготовили для гостей концерт и поблагодарили их за подарки.

В прошлом году учреждению исполнилось 100 лет: в 1923 году в Туле был создан Дом младенца, который в 1943-м переименовали в Тульский областной Дом ребенка. За прошедшие годы Дом ребенка помог встать на ноги более чем 20 тысячам детей с непростой судьбой.