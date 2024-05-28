В Тульской области заведующего судмедэкспертизой обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тульской области завершил расследование дела в отношении 42-летнего сотрудника СМЭ в Плавске. Он предстанет перед судом за покушение на крупный сбыт наркотиков. До увольнения он занимал должность заведующего Плавским МРО ГУЗ ТО «БСМЭ».

42-летнего Алексея Я. задержали ровно год назад, 26 мая 2023 года. История эта начиналась и вовсе некрасиво. Сначала мужчину подозревали в убийстве сожительницы, местного врача-нарколога. Тело Оксаны К. обнаружили накануне в ее квартире.

Алексея задержали и досмотрели его автомобиль. Полиция нашла в багажнике партию наркотиков и еще много чего.

По данным следствия, мужчина планировал расфасовать их в полимерные пакеты для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц. В ходе расследования ему предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По поводу внезапной смерти плавского врача психиатра-нарколога Оксаны К. полиция ни к какому решению не пришла. По данным Myslo, судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину ее смерти: тело пролежало в запертой квартире неделю в жаркую погоду.