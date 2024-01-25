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Убийство врача-нарколога в Плавске: причину смерти установит третья экспертиза

Убийство врача-нарколога в Плавске: причину смерти установит третья экспертиза

Ранее проведенные исследования не дали ответ на вопрос о том, что стало причиной смерти женщины.

Труп 41-летней женщины был обнаружен 21 мая 2023 года на съемной квартире. О том, что она перестала выходить на связь, в правоохранительные органы сообщили коллеги: 19 мая психиатр-нарколог не вышла на работу в Плавскую ЦРБ.

По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело. По подозрению в причастности к смерти женщины 25 мая был задержан её сожитель, 41-летний патологоанатом Алексей Я. При досмотре его автомобиля были найдены наркотики, сатанинская атрибутика и предметы для БДСМ-практик. В отношении него возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.

— Дело осложняется тем, что две судмедэкспертизы не дали ответа на вопрос о том, умерла ли женщина от избиения. Будет проведена третья комплексная экспертиза, в ней будут участвовать несколько экспертов, — сообщил руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов.

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сегодня, в 13:00 0
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