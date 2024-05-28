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На Куликовом поле зацвел ковыль перистый
Фото Романа Солопова.

На Куликовом поле зацвел ковыль перистый

Полюбоваться цветущими полями можно до середины июля.

Совсем скоро степь музея-заповедника станет по-настоящему живописной. Фотохудожник «Куликова поля» Роман Солопов зафиксировал первые ости ковыля в урочище на памятнике природы «Средний Дубик».

— В этом году в связи с длительными и достаточно сильными заморозками в конце апреля — начале мая, цветение всех растений, и ковыля в том числе, немного задержалось, — рассказала кандидат географических наук Ольга Бурова. — Свои ости выкинул пока только ковыль перистый. А волосовидный, красивейший и узколистный ковыли затаились и ждут наступления жары, чтобы показать себя во всей красе.

Уже более 20 лет специалисты музея-заповедника восстанавливают исторический ландшафт XIV века — ежегодно высаживают вместе с ковылем до 30 видов степных растений. Эти участки разместились на Поле битвы в непосредственной близости от легендарной Зеленой Дубравы и в окрестностях села Монастырщино. Наблюдать цветение ковыля можно до середины июля. 

Бескрайние ковыльные моря отлично просматриваются во время конных прогулок или променада.

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Место
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