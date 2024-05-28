«Музейное лето» в Тульской области: на родине Даргомыжского в Арсеньево представят оперу «Русалка»

28 мая Татьяна Рыбкина представила новую программу проекта «Музейное лето — 2024» в Туле. Что ждет нас, туляков, и гостей города-героя?

— Тульскую область не зря называют третьей музейной столицей России. Наши музеи не рождаются на пустом месте. Предпосылки их создания — уникальная история Тульской области. Ее еще изучать и изучать! — считает министр. — Некоторые музеи буквально спасают малые города региона. Как говорят эксперты, если бы не открыли музеи в Чекалине, Крапивне, еще неизвестно, что стало бы с этими населенными пунктами. Музеи — это и социальный аспект, и туристический, и экономический. Проект «Музейное лето» родился несколько лет назад. Каждый год мы его представляем тулякам и гостям по-новому. В этом году его основная направленность — «Всей семьей в музей» — посвящена Году семьи, объявленному Президентом России.

В чем фишка «Музейного лета — 2024»? Во-первых, это экскурсии и интерактивное общение в региональных тульских музеях, посвященные Году семьи. В каждом районе Тульской области музейщики проводят мастер-классы, куда интересно и полезно прийти всей семьей — сделать украшения для дома, заняться ландшафтным дизайном, научиться местным народным промыслам, — да много чего предлагают музейщики!

— Во-вторых, ставка на музеи известных туляков, внесших большой вклад в развитие культуры, искусства и семейных ценностей. Хомяков, Мосолов, Болотов, Тургенев, Бунин, Толстой… Все они своей судьбой показывали тот семейный уклад, который сегодня мы называем «традиционные семейные ценности». С сентября мы будем организовывать тематические экскурсии по региональным музеям для школьников, — рассказывает Татьяна Рыбкина. — Мы разработали три главных музейных направления.

Например, южное посвящено предстоящему 650-летию Куликовской битвы. Оно включает в себя новый музей в Киреевске, Богородицкий дворец и парк, Дедилово, Епифань и Куликово поле. Еще одно направление — юго-западное, «собранное» к 500-летию Засечной черты. Оно включает Крапивну, Дубну, Одоев, Чекалин, Белев. Любой маршрут по малым городам Тульской области можно собрать, как конструктор. Северный маршрут включает Заокский район, Алексин с его новой темой «Щедрин и Алексин», обновленные музеи Руднева и Болотова, музей Поленова, по-настоящему семейная, русская по духу усадьба. Ну и, конечно, сама Тула — с ее Музейным кварталом, музеями оружия и обороны Тулы, Ясной Поляной. Это просто «маст-хэв» для всех туляков и гостей города.

В-третьих, событийные мероприятия, куда можно приехать и провести время всей семьей. Например, на Троицу в Ефремове пройдет Бунинский день. Это будет фольклорный семейный праздник. Много событий проходит в ремесленном дворе «Добродей». Например, на недавнем фестивале «Заиграй» прошел потрясающий частушечный батл. Современный реп — это оттуда, из частушек. Сочинять тексты на ходу, импровизировать — это наша русская традиция.

— Впервые в этом году мы проводим фестиваль «Дарго-фест», посвященный великому русскому композитору Александру Сергеевичу Даргомыжскому. Он пройдет на малой родине композитора в Арсеньево 15 июня. Я убеждена, что Даргомыжский недооценен как основатель русской классической музыки. Он стал связующим звеном между Глинкой и композиторами «могучей кучки», создал неповторимый стиль русского речитатива. Это уникальное явление в русской музыке, — считает Татьяна Рыбкина.

Что делать на Дарго-фесте? Во-первых, наслаждаться настоящей русской природой, ее красотой. Там потрясающий ландшафт, сохранился фундамент усадьбы Ладыженских, где родился Даргомыжский, есть купель. А какой там воздух! Его можно, как говорится, ложкой есть. Во-вторых, сходить на экскурсию в местный музей и послушать историю поселка и великого композитора.

В-третьих, целый день будет звучать музыка Даргомыжского. Программу подготовили студенты колледжа Даргомыжского. Будут звучать фольклорные песни, романсы композитора в академическом исполнении и даже рок- и джаз-аранжировки классических произведений в исполнении эстрадно-джазового коллектива «ДарХор» студентов эстрадного факультета.

А кульминацией фестиваля станет опера «Русалка». Ее поставил Анжей Белецкий, выпускник колледжа им. Даргомыжского, работающий сейчас в «Новой опере» и сотрудничающий с «Геликон-опера». На открытом воздухе будет смонтирована сцена, места для зрителей, будут работать фуд-корты, мастер-классы народных промыслов, вернисаж художников.

Наша справка. Расстояние от Тулы до Арсеньево — 103 км. Время в пути — 1 ч 20 мин. Что еще посмотреть в Арсеньево — см. гульбарий.