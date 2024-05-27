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Прокуратура Новомосковска организовала проверку по факту падения ребенка в скейт-парке

Прокуратура Новомосковска организовала проверку по факту падения ребенка в скейт-парке

Как уточнили в ведомстве, мальчик катался без защитной экипировки.

Надзорное ведомство инициировало проверку по информации о происшествии на рампе в телеграм-канале «ЧП Новомосковск». 

26 мая в скейт-парке, находящимся в ведении МБУ «Районное благоустройство», 11-летний мальчик катался на самокате без защитного шлема. Из-за падения на рампе ребенок получил травму, его госпитализировали.

— Прокуратура даст оценку действиям ответственных за организацию безопасности в скейт-парке лиц, а также родителей. По результатам проверки с целью защиты жизни и здоровья неограниченного круга лиц будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе ведомства. 

Как Myslo писал ранее, ребенок находится в детской областной больнице в тяжелом состоянии

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