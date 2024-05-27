В минувшие выходные 30 туляков сели за руль в нетрезвом состоянии

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД установили 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения:

9 водителей, управлявших в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);

6 водителей, управлявших транспортным средством, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ);

8 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);

2 водителя, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, не имеющих права управления транспортными средствами (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).

В отношении еще пяти водителей за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.

при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 УК РФ.

Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.