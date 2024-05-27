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В минувшие выходные 30 туляков сели за руль в нетрезвом состоянии
Фото из архива Myslo.

В минувшие выходные 30 туляков сели за руль в нетрезвом состоянии

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД установили 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения:
  • 9 водителей, управлявших в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);
  • 6 водителей, управлявших транспортным средством, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ);
  • 8 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);
  • 2 водителя, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, не имеющих права управления транспортными средствами (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).
В отношении еще пяти водителей за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. 
 
Госавтоинспекция Тульской области напоминает:
  • управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.
  • при повторном управлении в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования (в течении года) наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 УК РФ.
Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей, — лишение свободы на два года с лишением права управления всеми видами транспортных средств в течение трех лет.
 
Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):
 
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.

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Место
тульская Госавтоинспекция

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