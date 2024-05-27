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На улице Н. Руднева Opel наехал на 85-летнюю женщину
Фото "Тула.Происшествия".

На улице Н. Руднева Opel наехал на 85-летнюю женщину

По предварительной информации пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло 27 мая в 11.33. На ул. Н. Руднева в районе дома № 59 водитель Opel наехал на 85-летнюю женщину.

Как уточнили в Госавтоинспекции, пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. Ее госпитализировали.

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тульская Госавтоинспекцияулица Николая РудневаТула
 

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