На улице Н. Руднева Opel наехал на 85-летнюю женщину

ДТП произошло 27 мая в 11.33. На ул. Н. Руднева в районе дома № 59 водитель Opel наехал на 85-летнюю женщину.
Как уточнили в Госавтоинспекции, пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. Ее госпитализировали.
По предварительной информации пешеход переходила дорогу в неположенном месте.
ДТП произошло 27 мая в 11.33. На ул. Н. Руднева в районе дома № 59 водитель Opel наехал на 85-летнюю женщину.
Как уточнили в Госавтоинспекции, пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. Ее госпитализировали.
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