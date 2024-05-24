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Туляки сварили дома 17 кг наркотических смесей: дело передали в суд
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки сварили дома 17 кг наркотических смесей: дело передали в суд

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Троих членов организованной группы обвиняют в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

В октябре 2023 года в жилом доме в Веневском районе злоумышленники организовали химическую лабораторию по производству мефедрона. Готовые вещества они собирались сбывать. Противоправные действия пресекли оперативники УКОН УМВД России по Тульской области. Во время обыска из незаконного оборота изъяли более 17 кг смеси, содержащей наркотик.

— Уголовное дело направили в Тульский областной суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

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сегодня, в 12:33 0
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прокуратура Тульской областиВеневский районТульский областной суд
 

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