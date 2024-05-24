В Туле пройдет фестиваль и ралли исторических автомобилей «Автострада»

Фото из архива Myslo. «Автострада» проходит при поддержке правительства Тульской области.

Масштабное мероприятие состоится 8 июня в самом центре Тулы.

Что: Фестиваль и ралли исторических автомобилей «Автострада». 0+

Где: Тула, площадь Ленина, Тульский кремль.

Когда: 8 июня 2024 г.

Вход свободный.

Центр Тулы примет самый большой в России слет владельцев автомобильной и мотоциклетной экзотики. «Автострада» проходит в Туле с 2004 года и в этом году отпразднует 20-летие.

Участие в фестивале принимают автолюбители со всей Европейской части России — около 1000 экспонатов делают «Автостраду» крупнейшим, при этом бесплатным для участников и зрителей фестивалем.

Что ждет зрителей на «Автостраде»?

Выставка ретро-автомобилей пройдет на территории Тульского кремля. Среди выставочных экземпляров — автомобили до 1990 года выпуска: как отечественные модели (ГАЗовские «Волги», «Чайки», «Победы», автомобили выпуска заводов АЗЛК, ЗАЗ и ВАЗ), так и авто зарубежных производителей (широкая линейка Mercedes, BMW, всех марок европейских американских и японских разных годов выпуска середины прошлого века). Редкие экземпляры выставят и коллекционеры мотоциклов.

Экспозиция современных образцов автопрома. Также в кремле тулякам покажут всевозможные новинки, которые предлагают сегодня тульские автодилеры.

Тюнинг, кастом, автозвук. На площади Ленина можно увидеть примеры самого смелого тюнинга и кастомизации, которым мастера-творцы подвергают серийные автомобили, услышать, как звучат мощные установки автозвука.

Конкурсы и шоу-программа.

Ралли исторических автомобилей. Вместе с открытием фестиваля в 12.00 туляки и гости города увидят старт ралли исторических автомобилей в рамках третьего этапа кубка Российской автомобильной федерации, кубка «Наследие» и кубка RODIS.

Ралли откроет Ford T 1924 года — самому старому тульскому автомобилю в этом году исполнилось 100 лет!

Ралли посвящается 195-летию Льва Толстого. Трасса в 90 км пройдет по городским улицам, участники ралли посетят Ясную Поляну и финишируют в Щекино после 18.00. Победители зачетов ралли получат призы губернатора Тульской области.

Закрытие фестиваля в 17.00.

Регистрация участников выставок открыта до 5 июня. Вход на фестиваль свободный. 0+