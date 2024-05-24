17-летний убийца туляка скрылся в Московской области, но вернулся и был задержан

Фото СК с места преступления.

В Следственном комитете рассказали подробности ночного убийства молодого человека на детской площадке в Заречье.

Установлено, что 24 мая во дворе многоквартирного дома по улице М. Горького было обнаружено тело 18-летнего молодого человека с множественными колото-резанными ранениями.

— Благодаря слаженной работе следователей СКР и оперативных сотрудников органов внутренних дел в кратчайшие сроки удалось установить местонахождение подозреваемого лица. Им оказался 17-летний знакомый погибшего. В настоящее время с несовершеннолетним работают следователи, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 ч. 1 УК РФ).

Как стало известно Myslo, ссора между молодыми людьми произошла из-за девушки. Они встретились, чтобы выяснить отношения. После убийства 17-летний зареченец той же ночью скрылся в Московской области. А потом, очевидно, чтобы запутать следы, вновь вернулся в Тулу. Где и был задержан оперативниками.