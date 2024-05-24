На ул. Пролетарской BMW при движении задним ходом сбил пенсионерку

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 мая в 12.05 в Туле на улице Пролетарской 36-летний водитель автомобиля BMW Х5 при движении задним ходом сбил женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП 78-летняя пенсионерка получила различные травмы.

