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На ул. Пролетарской BMW при движении задним ходом сбил пенсионерку
Фото УГИБДД по Тульской области.

На ул. Пролетарской BMW при движении задним ходом сбил пенсионерку

ДТП случилось накануне днем.

23 мая в 12.05 в Туле на улице Пролетарской 36-летний водитель автомобиля BMW Х5 при движении задним ходом сбил женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП 78-летняя пенсионерка получила различные травмы. 
 

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