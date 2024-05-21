На ул. Оружейной встали трамваи

Днем 21 мая на пересечении улиц Болдина и Оружейной на повороте встали трамваи. Ехавший перед вагоном Mitsubishi как назло пробил колесо прямо на рельсах. На момент публикации новости трамвайное движение было остановлено.
Всему виной Mitsubishi, пробивший колесо прямо на трамвайных путях.
Днем 21 мая на пересечении улиц Болдина и Оружейной на повороте встали трамваи. Ехавший перед вагоном Mitsubishi как назло пробил колесо прямо на рельсах. На момент публикации новости трамвайное движение было остановлено.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте