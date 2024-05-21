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На ул. Оружейной встали трамваи

На ул. Оружейной встали трамваи

Всему виной Mitsubishi, пробивший колесо прямо на трамвайных путях.

Днем 21 мая на пересечении улиц Болдина и Оружейной на повороте встали трамваи. Ехавший перед вагоном Mitsubishi как назло пробил колесо прямо на рельсах. На момент публикации новости трамвайное движение было остановлено.  

 

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сегодня, в 15:24 +3
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