  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости компаний
  4. Тульское протезно-ортопедическое предприятие организовало день открытых дверей - Новости компаний Тулы и области – Фотогалерея, фото 36 - MySlo.ru
  5. Тульское протезно-ортопедическое предприятие организовало день открытых дверей - Новости компаний Тулы и области – Фотогалерея, фото 36 - MySlo.ru
  6. Тульское протезно-ортопедическое предприятие организовало день открытых дверей - Новости компаний Тулы и области – Фотогалерея, фото 36 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский водитель: «Самокатчики — они повсюду, они заполонили наш город!»

Тульский водитель: «Самокатчики — они повсюду, они заполонили наш город!»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Павел прислал в нашу традиционную рубрику запись, которую видеорегистратор его авто снял на ул. Чапаева в Туле. На кадрах видно, как перед пересечением с ул. Пролетарской молодой человек на самокате проскочил на запрещающий сигнал светофора. Стоит отметить, что нарушитель еще и не спешился.

«Бросился под машину. Самокатчики — они повсюду, они заполонили наш город!» — эмоционально прокомментировал автор записи.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель «Нивы» ловко заскочил на тротуар
Дежурная часть
В Туле водитель «Нивы» ловко заскочил на тротуар
вчера, в 20:00, 22 1851 3
Под Тулой водитель Mercedes получил «последнее предупреждение» от судьбы: видео
Дежурная часть
Под Тулой водитель Mercedes получил «последнее предупреждение» от судьбы: видео
вчера, в 14:02, 32 3544 11
На Веневском шоссе торопыга едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
На Веневском шоссе торопыга едва не устроил лобовое ДТП
18 мая, в 21:33, 18 1865 0
На ул. Кирова водитель не постеснялся обогнать на пешеходном переходе
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель не постеснялся обогнать на пешеходном переходе
18 мая, в 14:26, 12 1434 1
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
самокатчики
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Веневском шоссе в Туле изменится организация дорожного движения
На Веневском шоссе в Туле изменится организация дорожного движения
Объединение фанатов «Арсенала» требуют признать экстремистским
Объединение фанатов «Арсенала» требуют признать экстремистским
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.