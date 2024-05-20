  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Веневском шоссе в Туле изменится организация дорожного движения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Веневском шоссе в Туле изменится организация дорожного движения
Скрин с Яндекс.Карт.

На Веневском шоссе в Туле изменится организация дорожного движения

Изменят разметку и конфигурацию светофора.

На пересечении Веневского шоссе и дороги на «Фитогенетику» изменят организацию движения. Об этом стало известно в ходе совещания 20 мая, которое провел глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Со второй половины дня 25 мая на указанном перекрестке изменят разметку: появятся две полосы в сторону Венева — крайняя левая только налево, крайняя правая — прямо и направо. Также изменится конфигурация светофора. Так, будет увеличен прямой ход по Венёвскому шоссе, добавлены правоповоротная стрелка из пос. Молодёжного. Выезд из пос. Молодёжного и пешеходная фаза будут совмещены.

По данным администрации города, это позволит минимизировать пробки и повысить пропускную способность Веневского шоссе.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:41 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
организация дорожного движения
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян
Юань станет второй по популярности иностранной валютой у россиян
Тульский водитель: «Самокатчики — они повсюду, они заполонили наш город!»
Тульский водитель: «Самокатчики — они повсюду, они заполонили наш город!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.