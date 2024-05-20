На Веневском шоссе в Туле изменится организация дорожного движения

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На пересечении Веневского шоссе и дороги на «Фитогенетику» изменят организацию движения. Об этом стало известно в ходе совещания 20 мая, которое провел глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Со второй половины дня 25 мая на указанном перекрестке изменят разметку: появятся две полосы в сторону Венева — крайняя левая только налево, крайняя правая — прямо и направо. Также изменится конфигурация светофора. Так, будет увеличен прямой ход по Венёвскому шоссе, добавлены правоповоротная стрелка из пос. Молодёжного. Выезд из пос. Молодёжного и пешеходная фаза будут совмещены.

По данным администрации города, это позволит минимизировать пробки и повысить пропускную способность Веневского шоссе.