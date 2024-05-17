Туляк издевался над пьяным рабочим и снимал его на видео

В интернете жительница Тульской области наткнулась на видеоролики, на которых её сын в бессознательно-пьяном состоянии лежит на земле. Снимающий бьёт его по лицу и фиксирует процесс на камеру. Автор видео, на чьём участке ныне покойный герой видеороликов строил баню, свою причастность к съёмке не отрицает. Каждый из видеороликов набрал примерно 30 тысяч просмотров.

На видео автор говорит, что «помогает» герою роликов бороться с пьянством, занимается с ним спортом и приучает к «трудотерапии», но при этом видно, что тот ползает по земле и не может подняться в состоянии опьянения.

Мать ныне покойного утверждает, что ее сын болел, но постоянно работал, приносил заработок в семью, работал вахтовым методом, по характеру был добрым и отзывчивым. По её мнению, автор видеороликов платил её сыну алкоголем за работу, и распивали они вместе. Женщина заявила исковые требования к автору роликов о признании сведений порочащими честь и достоинство умершего сына. Она просила также суд обязать блогера удалить видеоролики и запретить их распространять. Компенсация морального вреда тоже прозвучала в иске.

Ефремовский межрайонный суд в удовлетворении исковых требований женщине отказал: судья исходил из того, что истец не представила доказательств вмешательства именно в ее частную жизнь.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда не согласилась с выводом районного суда и приняла новое решение: матери покойного выплатили компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.