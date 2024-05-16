Тульский спортсмен взял золото на первенстве России по самбо

Фото министерства спорта Тульской области.

В весовой категории до 58 кг представитель Тульского института ВГУЮ Денис Шишкин занял первое место.

15-16 мая в Ярославле прошло первенство России по самбо среди студентов. Тульский самбист Денис Шишкин занял первое место.

Тренируется спортсмен под руководством Бородаенко В. Н. и Шишкина Д. В.