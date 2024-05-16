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В Белеве администрация переселила жительницу аварийного дома в соседний подъезд

В Белеве администрация переселила жительницу аварийного дома в соседний подъезд

Делом занялась прокуратура.

Накануне телеграм-канал BAZA сообщил о жительнице Белевского района, которая проживала в 200-летнем доме. 

Дом Юлии — 1836 года постройки, давно находится в аварийном состоянии. В 2010-м рухнул подъезд, в котором проживала женщина.

Все ее соседи разъехались, а Юлии дали квартиру в соседнем подъезде.

Сейчас Юлия — единственная жительница полуразрушенного здания.  Активисты «Народного фронта» обратились в администрацию, чтобы там нашли нормальное жильё для женщины.

Узнав об этом случае, прокуратура Белевского района незамедлительно организовала проверку. 

— Установлено, что 53-летняя жительница г. Белева по договору социального найма проживает в доме, являющемся объектом культурного наследия, 1872-го года постройки.

При этом в декабре 2023 года по результатам обследования указанного дома экспертная комиссия сделала вывод о наличии в нем признаков аварийности, — сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Однако вопреки требованиям действующего законодательства администрация МО Белевский район до сих пор не вынесла постановление о признании дома аварийным, что дало бы его жительнице право претендовать на получение нового жилья, соответствующего требованиям, по договору социального найма.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура примет меры реагирования.

Суворовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тульской области проводится доследственная проверка.

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