Ресторан «Башня» в центре Тулы закрыли за антисанитарию на 30 дней

В центре Тулы на месяц приостановлена деятельность ресторана за антисанитарию.
Отделением судебных приставов Советского района г. Тулы исполнено решение суда об административном приостановлении деятельности ресторана «Башня».
Установлено, что в организации общепита допускается обработка мяса, рыбы, зелени в одной моечной ванне, в обороте «томаты красные соленые» с внешними признаками порчи и признаками бомбажа, «огурцы соленые» — с истекшим сроком годности, у официанта в медкнижке отсутствует отметка о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
С учетом характера нарушений, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, суд постановил приостановить деятельность ресторана сроком на 30 суток.
Судебные приставы приостановили деятельность организации и опечатали помещение.
Руководство ресторана предупредили о последствиях при уклонении от исполнения требований судебного акта.