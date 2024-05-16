Жесткое ДТП на трассе М-2 в Тульской области: столкнулись два большегруза

Авария произошла днём 16 мая на 132-м километре трассы М-2 «Крым» между населенными пунктами Недьяково и Венюково Заокского района Тульской области.
Столкнулись два большегруза. Пострадавших нет.
Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.
По данным ГИБДД, обошлось без пострадавших. На трассе образовалась серьезная пробка.
Авария произошла днём 16 мая на 132-м километре трассы М-2 «Крым» между населенными пунктами Недьяково и Венюково Заокского района Тульской области.
Столкнулись два большегруза. Пострадавших нет.
Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.