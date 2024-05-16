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Жесткое ДТП на трассе М-2 в Тульской области: столкнулись два большегруза
Фото очевидцев.

Жесткое ДТП на трассе М-2 в Тульской области: столкнулись два большегруза

По данным ГИБДД, обошлось без пострадавших. На трассе образовалась серьезная пробка.

Авария произошла днём 16 мая на 132-м километре трассы М-2 «Крым» между населенными пунктами Недьяково и Венюково Заокского района Тульской области.

Столкнулись два большегруза. Пострадавших нет.

Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.