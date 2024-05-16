Турнир латников, фехтование и историческое дефиле: в Туле состоится большой Рыцарский турнир

По сигналу трубадура в «Ликёрке» начнется фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах». Вход свободный.
Мероприятия фестиваля:
- Турнир тяжеловооруженных латников. Турнир представляет собой красочное и зрелищное действо. Участники облачены в качественные реконструкции доспехов эпохи раннего Ренессанса и вооружены макетами средневековых вооружений.
- Турнир бездоспешного фехтования. Участники вооружаются макетами средневековых длинных мечей и копий с резиновыми наконечниками. Из защитного снаряжения используют укрепленные фехтовальные маски, рукавицы и стеганую защиту туловища.
- Дефиле исторического костюма. Представление публике исторических костюмов с коротким рассказом об истории костюма и некоторых технологических особенностях.
- Площадка современного мечевого боя. Специальная зона дисциплины «Современный мечевой бой». Участники облачаются в специализированную мягкую защиту (шлем, щит, кираса) и вооружаются т. н. «мягким» мечом — тямбарой. Поединки могут быть предложены гостям фестиваля из числа зрителей, под руководством инструктора.
- Интерактивные тематические фотозоны: «Средневековье», «Ренессанс», «Новое Время», «Русско-турецкая война», «Оборона Тулы 1941 г.». Площадки, где располагаются современные реплики и реконструкции предметов военной материальной культуры обозначенных эпох. Зрители фестиваля могут бесплатно сфотографироваться или примерить на себя часть экипировки.