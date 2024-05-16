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Турнир латников, фехтование и историческое дефиле: в Туле состоится большой Рыцарский турнир
Фото https://vk.com/likerkaloft.

Турнир латников, фехтование и историческое дефиле: в Туле состоится большой Рыцарский турнир

25 мая с 14.00 до 18.00 площадка торгово-развлекательного пространства Likerka Loft превратится в рыцарский замок.

По сигналу трубадура в «Ликёрке» начнется фестиваль клубов исторической реконструкции «На Тульских рубежах». Вход свободный.

Мероприятия фестиваля:

  • Турнир тяжеловооруженных латников. Турнир представляет собой красочное и зрелищное действо. Участники облачены в качественные реконструкции доспехов эпохи раннего Ренессанса и вооружены макетами средневековых вооружений.
  • Турнир бездоспешного фехтования. Участники вооружаются макетами средневековых длинных мечей и копий с резиновыми наконечниками. Из защитного снаряжения используют укрепленные фехтовальные маски, рукавицы и стеганую защиту туловища.
  • Дефиле исторического костюма. Представление публике исторических костюмов с коротким рассказом об истории костюма и некоторых технологических особенностях.
  • Площадка современного мечевого боя. Специальная зона дисциплины «Современный мечевой бой». Участники облачаются в специализированную мягкую защиту (шлем, щит, кираса) и вооружаются т. н. «мягким» мечом — тямбарой. Поединки могут быть предложены гостям фестиваля из числа зрителей, под руководством инструктора.
  • Интерактивные тематические фотозоны: «Средневековье», «Ренессанс», «Новое Время», «Русско-турецкая война», «Оборона Тулы 1941 г.». Площадки, где располагаются современные реплики и реконструкции предметов военной материальной культуры обозначенных эпох. Зрители фестиваля могут бесплатно сфотографироваться или примерить на себя часть экипировки.

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Ликерка Лофт
 

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