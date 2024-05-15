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Туляк зарезал собутыльника, спрятал его труп и обвинил в убийстве знакомого

Туляк зарезал собутыльника, спрятал его труп и обвинил в убийстве знакомого

Мужчину задержали через пару дней, расследование дела продолжается.

В Туле 50-летний ранее судимый местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Следствием установлено, что 13 мая обвиняемый распивал алкоголь в компании 27-летнего товарища в квартире у знакомого. В ходе застолья хозяин квартиры довольно быстро уснул, а его гости поссорились и подрались.

В ходе драки обвиняемый ударил 27-летнего потерпевшего ножом в горло, отнес его труп в ванную комнату и продолжил распивать спиртное. На следующий день мужчина позвонил в полицию, сообщил, что хозяин квартиры зарезал собутыльника, после чего уехал из Тулы.

Правоохранители задержали беглеца 14 мая в Щекинском районе. Мужчина сознался в преступлении и признал вину.

В настоящее время он арестован, расследование уголовного дела продолжается. 

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