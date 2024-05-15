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В Алексине Роспотребнадзор помог обманутым дольщикам отсудить 850 тысяч у недобросовестного застройщика
Фото: ru.freepik.com

В Алексине Роспотребнадзор помог обманутым дольщикам отсудить 850 тысяч у недобросовестного застройщика

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области был привлечен Алексинским межрайонным судом Тульской области для дачи заключения по гражданскому делу по иску потребителей к ООО «ЛОТАН» о соразмерном уменьшении цены договора, взыскании неустойки, штрафа за передачу объекта долевого строительства ненадлежащего качества, компенсации морального вреда.

Алексинский межрайонный суд взыскал в пользу потребителей 665 763,13 рубля в счет соразмерного уменьшения цены договора участия в долевом строительстве, 48 600,71 рубля неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, 100 000 рублей штрафа, 32 500 рублей расходов за проведенную экспертизу объекта долевого строительства, 10 000 рублей компенсации морального вреда. В общей сложности — 856 863,84 рубля.

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