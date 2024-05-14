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Утонувший в реке Шиворонь в Тульской области Lexus помогли достать водолазы

Утонувший в реке Шиворонь в Тульской области Lexus помогли достать водолазы

Стали известны подробности вчерашнего происшествия в Узловском районе.

Вечером 13 мая в МЧС поступило сообщение о затонувшем в реке у населенного пункта Федоровка автомобиле. 

На место выехал пожарный расчет, полиция и водолазы областной поисково-спасательной службы. После обследования места стало понятно, что люди не пострадали: машина была пуста. Водитель, к слову, на месте происшествия отсутствовал. По одной из версий, он скрылся с места событий.

Затонувший Lexus хотели вытянуть пожарным автомобилем, но трос не дотянулся. На место прибыл грузовой эвакуатор. Водолазы еще раз погрузились в реку, им удалось зацепить автомобиль за балку, после чего внедорожник вытащили на берег. 

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