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Детский хор «Серафим» из Тульской области спел на Патриаршей литургии в храме Христа Спасителя
Фото Сергея Власова и Олега Варова с foto.patriarchia.ru, а также предоставлены Олесей Радиной.

Детский хор «Серафим» из Тульской области спел на Патриаршей литургии в храме Христа Спасителя

Хор из Киреевского района единственный представлял Тульскую область среди 34 хоров со всей страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл служил особую «детскую» Патриаршую литургию 12 мая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Это была седьмая по счету особая детская литургия. В храме на молитву собралось около 4000 воспитанников воскресных школ и православных гимназий столицы. В сводном ходе пели 572 юных певца из 34 детских хоров разных городов России.

Среди поющих был и детско-юношеский хор Свято-Казанского храма села Миленино Киреевского района.

— По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, участники детско-юношеского хора «Серафим» под руководством настоятеля Свято-Казанского храма села Миленино батюшки Димитрия Броновицкого и матушки Юлии Броновицкой вместе с родителями побывали на Детской патриаршей литургии в Москве, — рассказала Myslo Олеся Радина, мама участницы хора. — Это особое событие стало для наших юных певцов не только духовным переживанием, но и возможностью стать сопричастными к церковной жизни на самом высоком уровне. Дети пели Патриаршую литургию под руководством регента Детского сводного хора РПЦ матушки Варвары Волковой. 

По всей России множество детских хоров готовились к службе. Для многих, как и для нас, в далёком 2019 году эта служба стала началом детских служб на приходе. И вот уже 5 лет существует наш дивный хор «Серафим».

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За участие в литургии детям вручили грамоту.

— 16 мая в Киреевске будет проводиться фестиваль «Пасха певчая», его организуют настоятель Свято-Казанского храма с. Миленино батюшка Димитрий Броновицкой и матушка Юлия Броновицкая, детская школа искусств. А председателем жюри станет регент храма Христа Спасителя Варвара Андреевна. Ждем зрителей! 16 мая, 13.00, Киреевский РДК.

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