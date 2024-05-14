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Ремонт путей: на ул. Плеханова уложили рельсы для разъезда трамваев – репортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Ремонт путей: на ул. Плеханова уложили рельсы для разъезда трамваев – репортаж

14 мая начались работы по замене трамвайных путей и рельсошпальных решёток на ул. Плеханова – от трамвайного депо до пересечения с ул. Марата.

Участок от депо до улицы Марата давно требовал ремонта: в последний раз его ремонтировали в 90-х годах. Протяжённость участка работ — 692 метра. Работы проведут в несколько этапов, чтобы ущерб движению был минимальным.

Сейчас движение на этом участке стало реверсивным. Это значит, что трамваи идут по одному пути, а светофоры настроены так, что позволяют им двигаться сначала в одном направлении, а потом в обратную сторону. Интервал светофора даст возможность большому количеству трамваев пересекать этот участок.

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Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Хардыбакин рассказал, что работа предстоит большая: демонтаж старых рельсов и шпал с дальнейшим переустройством оснований, а потом — укладка нового материала.

Алексей Хардыбакин

Алексей Хардыбакин

— Для тульского городского транспорта это важные работы: участок, соединяющий депо с остальными городскими трамвайными путями, давно требовал ремонта. Ремонт организован так, чтобы не ограничивать движение трамваев.

Напомню, что в конце мая мы начинаем работы по замене 6 км трамвайных путей по ул. Воздухофлотской в Мясново.

Также в этом году запланированы и работы на ул. Агеева: от ул. Николая Руднева до ул. Тимирязева.

В работах на ул. Плеханова используются полностью новые материалы. Их общая стоимость — около 100 млн рублей. В процессе задействованы силы муниципального предприятия «Тулгорэлектротранс». 

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Андрей Хардыбакин отметил: когда туляки слышат про развитие городского общественного транспорта, они в первую очередь представляют себе новые подвижные составы, но это неполная картина:

— Одного подвижного состава мало. Неправильно, когда новые дорогие вагоны ездят по старым путям. Эффективность такого «развития» стремится к нулю, поэтому мы подходим к вопросу комплексно. Не забываем про сопутствующее транспортное хозяйство: тяговые станции, контактные электросети… После обновления путей трамвай сможет двигаться быстрее и тише.

Алексей Марушкин, директор МКП «Тулгорэлектротранс», напомнил, что на время работ перестанет ходить трамвай № 6, а схема движения трамвая № 9 изменится.

Алексей Марушкин

— Сейчас трамвай № 9 ходит из Щегловской засеки в Менделеевский посёлок. Движение остальных трамваев осталось без изменений. Вагоны трамвая № 6 на время ремонта переключили на «нужды» других маршрутов, чтобы движение не пострадало.

 

Завершить работы на улице Плеханова планируется к концу августа. В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:18 0
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Событие
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Люди
Алексей ХардыбакинАлексей Марушкин
Место
улица Плехановаулица Воздухофлотскаяулица Агеева

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