В Туле толпа цыган пыталась отбить задержанного у полиции

Нарушитель пытался скрыться от стражей порядка в посёлке Косая Гора. На помощь ему выбежала толпа его соседей и хотела помешать полицейским задержать его.

9 мая сотрудники ДПС пришлось устроить погоню за пьяным и бесправным водителем. Догнать его удалось в районе проживая ромалов на Косой Горе. Но просто так нарушитель не хотел сдаваться, на помощь ему подоспели соседи и началась потасовка. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

На кадрах видно, как женщины в длинных юбках кидаются на полицейских, потом падают на землю, а мужчины в этот момент начинают отвлекать стражей порядка претензиями, что они якобы распускают руки в отношении их женщин.

Мужское население табора тоже ведет себя достаточно агрессивно. Полицейским в какой-то момент даже пришлось предупредить их, что будут стрелять в случае, если те продолжат мешать исполнению законных действий.

Сегодня вечером в пресс-службе СУ СК России по Тульской области сообщили, что по факту данного инцидента возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Ему вменяется два эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователями Привокзального территориального отдела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.