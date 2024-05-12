Где в Туле отключат свет 13 мая

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся следующие дома:
- пер. Бухоновский, 5, 8, 10, 10-а, 11;
- пр-т Ленина, 19, 23, 25, 31;
- ул. Тургеневская, 18;
- ул. Советская, 66;
- ул. Октябрьская, 36, 38, 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3, 38 к.4, 40;
- ул. Демидовская, 56 к.1
- С 9.00 до 16.00:
- ул. Металлургов, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 59-а, 63, 63-а;
- ул. Приупская, 9-в, 11-б;
- 1-й пр-зд Металлургов, 4, 6;
- Лихвинский вокзал (Депо-Тула);
- пр-т Ленина, 141;
- ул. 2-я Прокатная, 5-а, 6-а, 9, 13, 15;
- ул. 1-я Прокатная, 1-15;
- п. Михалково: ул. Карбышева, 2-16 (чётн.), 1, 1-а; ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.), 54-а, 79-а.
С 9.30 до 13.00:
- ул. М. Горького, 14, 14-а, 16, 20, 33.
С 13.00 до 15.30:
- ул. М. Горького, 14, 14-г, 16, 33;
- ул. Арсенальная, 1-б.