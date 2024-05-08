В Тульской области пройдет фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году он состоится с 13 по 18 мая.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова в 2024 году посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя.

Кинопоказы пройдут на 30 площадках. Будет представлено более 80 фильмов в шести программах игрового, документального, детско-юношеского, короткометражного, ретроспективного кино и сериалов.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, выступления артистов в учреждениях культуры региона, а также в вузах и других образовательных учреждениях. Предусмотрены показы фильмов для зрителей с ограничениями по зрению и слуху.

В программу фестиваля войдут:

игровые полнометражные фильмы — в номинации «Боевая десятка»;

документальные фильмы — в номинации «Битва за жизнь»;

детско-юношеские и анимационные фильмы — в номинации «Соколенок»;

короткометражные фильмы — в номинации «АКМ»;

ретроспективные фильмы — в номинации «Солдаты свободы»;

телевизионное кино — в номинации «Сериал».

Задача фестиваля заключается не только в том, чтобы показать последние достижения кинематографа в области военной тематики, но и в том, чтобы пробудить у соотечественников и, главным образом, у молодежи интерес к истории своей страны.

Церемония открытия пройдет 13 мая в 18.00 в Городском концертном зале.

Полная программа фестиваля здесь.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова впервые прошёл в 2003 году. Его цель — сохранение исторической памяти о славных боевых страницах отечественной истории, героизме солдат и офицеров, мирных жителей. С 2016 года по приглашению губернатора Алексея Дюмина фестиваль проводится в Тульской области.