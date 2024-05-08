  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тульской области пройдет фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области пройдет фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова

В этом году он состоится с 13 по 18 мая.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова в 2024 году посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя. 

Кинопоказы пройдут на 30 площадках. Будет представлено более 80 фильмов в шести программах игрового, документального, детско-юношеского, короткометражного, ретроспективного кино и сериалов.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, выступления артистов в учреждениях культуры региона, а также в вузах и других образовательных учреждениях. Предусмотрены показы фильмов для зрителей с ограничениями по зрению и слуху.

В программу фестиваля войдут:

  • игровые полнометражные фильмы — в номинации «Боевая десятка»;
  • документальные фильмы — в номинации «Битва за жизнь»;
  • детско-юношеские и анимационные фильмы — в номинации «Соколенок»;
  • короткометражные фильмы — в номинации «АКМ»;
  • ретроспективные фильмы — в номинации «Солдаты свободы»; 
  • телевизионное кино — в номинации «Сериал».
  • Задача фестиваля заключается не только в том, чтобы показать последние достижения кинематографа в области военной тематики, но и в том, чтобы пробудить у соотечественников и, главным образом, у молодежи интерес к истории своей страны.

Церемония открытия пройдет 13 мая в 18.00 в Городском концертном зале. 

Полная программа фестиваля здесь.

 

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова впервые прошёл в 2003 году. Его цель — сохранение исторической памяти о славных боевых страницах отечественной истории, героизме солдат и офицеров, мирных жителей. С 2016 года по приглашению губернатора Алексея Дюмина фестиваль проводится в Тульской области. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Суд оштрафовал туляка на 100 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Суд оштрафовал туляка на 100 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Первенство Тулы по флорболу выиграли 18 команд
Первенство Тулы по флорболу выиграли 18 команд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.