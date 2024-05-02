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В Туле пройдет XII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

В Туле пройдет XII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

11-12 мая наш город на два дня превратится в модную столицу России.

За годы проведения в фестивале FASHION STYLE приняли участие 640 дизайнеров и брендов из 69 регионов России, а также дизайнеры из Белоруссии, Казахстана и Франции.

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Основная задача фестиваля — предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. FASHION STYLE выступает в качестве start-up площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Этой весной в рамках ХII Международного фестиваля моды и красоты FASHION STYLE состоится региональный полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», в котором примут участие 73 талантливых дизайнера и коллективы театров моды.

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По итогам конкурса будут выбраны лучшие дизайнеры, которые получат возможность продемонстрировать свои коллекции на финале Международного конкурса «Русский силуэт» и Международной Неделе моды в Москве.

Фестиваль FASHION STYLE пройдет на современной площадке в центре Тулы — творческом индустриальном кластере «Октава».

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Фестиваль будет проходить два дня, один из которых полностью посвящен детской и подростковой моде. В рамках фестиваля пройдет региональный полуфинал Международного конкурса «Русский силуэт»; Национальный конкурс «Лучшая модель года»; региональный полуфинал Всероссийского конкурса «Детская супермодель России», а также областной конкурс обаяния и таланта «Краса Тулы — 2024».

Международный фестиваль FASHION STYLE проводится при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области. С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

Генеральный партнер фестиваля — модельно-артистическое агентство Linda.

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Фотограф:
сегодня, в 16:59 0
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Место
Тулатворческий индустриальный кластер Октава

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