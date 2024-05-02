  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Шевченко водитель Mercedes-Benz позабыл про пешеходов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Шевченко водитель Mercedes-Benz позабыл про пешеходов

На ул. Шевченко водитель Mercedes-Benz позабыл про пешеходов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Евгений прислал в нашу традиционную рубрику снимки, сделанные в районе пересечения ул. Николая Руднева и ул. Шевченко в Туле. На фото видно, что на тротуаре рядом с домом № 5 по ул. Шевченко припаркован автомобиль Mercedes-Benz. Похоже, что трудности пешеходов мало волновали водителя иномарки.

Кадры сняты 26 апреля 2024 года в 16:30.

photo_2024-04-26_16-26-13.jpg


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Шухова торопыга едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
На ул. Шухова торопыга едва не устроил лобовое ДТП
вчера, в 20:02, 26 1760 3
На Cadillac можно ездить не по ПДД, а как захочется?
Дежурная часть
На Cadillac можно ездить не по ПДД, а как захочется?
вчера, в 14:00, 30 1612 3
В Туле водители полностью перекрыли остановку общественного транспорта
Дежурная часть
В Туле водители полностью перекрыли остановку общественного транспорта
30 апреля, в 20:04, 45 3910 3
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя
Дежурная часть
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя
30 апреля, в 13:59, 9 1530 3
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 14:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячка завоевала три бронзовых медали на первенстве России по дзюдо
Тулячка завоевала три бронзовых медали на первенстве России по дзюдо
Ежедневно с тульских кладбищ вывозят по 100 кубометров мусора
Ежедневно с тульских кладбищ вывозят по 100 кубометров мусора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.