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Ежедневно с тульских кладбищ вывозят по 100 кубометров мусора
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ежедневно с тульских кладбищ вывозят по 100 кубометров мусора

Приводят в порядок и места воинских захоронений.

На городских кладбищах продолжается уборка стихийных свалок. Ежедневно вывозится до 100 кубометров мусора. 

Сегодня, 2 мая, на Спасском кладбище убирали прилегающую территорию на воинском мемориале: косили сорняки, вывозили сухую листву, красили ограждения. Также по заявкам жителей здесь собираются удалить 50 аварийных деревьев.

Как отметили в пресс-службе администрации Тулы, на территории муниципального образования находится 131 памятное захоронение, увековечившее память погибших в годы Великой Отечественной войны. По поручению главы администрации Ильи Беспалова все мемориалы приводят в надлежащий вид. Работы на объектах завершат до празднования Дня Победы.

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