В Тульской области у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 1,1 млн рублей

Фото и видео УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области пресекли незаконную деятельность индивидуального предпринимателя. Через восемь своих магазинов в Чернском районе мужчина продавал фальсифицированные алкоголь и табак.

Подозреваемого задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 46-летний бизнесмен хранил ещё не сбытый нелегальный товар в подсобном помещении своего кафе и в нежилом здании бывшей механической мастерской.

Всего по данным адресам, в том числе и с витрин торговых точек, сотрудники полиции изъяли 3057 бутылок сомнительного алкоголя и 3887 пачек сигарет неизвестного происхождения. Вся продукция не маркирована предусмотренными законодательством акцизами и имеет признаки подделки. Общая стоимость контрафакта превышает 1,1 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.