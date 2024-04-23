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С начала года в Тульской области в авариях пострадали 10 пассажиров общественного транспорта
ДТП от 26 февраля. Фото: t.me/compas_71.

С начала года в Тульской области в авариях пострадали 10 пассажиров общественного транспорта

В региональной Госавтоинспекции озвучили статистику происшествий.

С начала 2024 года по сегодняшний день в Тульской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажиров общественного транспорта, в которых 10 человек получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пассажирам быть предельно внимательными во время движения в маршрутных транспортных средствах. Как правило, аварийные ситуации возникают в результате столкновения, резкого маневрирования или торможения.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

  • ожидание наземного транспорта допускается только на остановках общественного транспорта. В случае отсутствия специально оборудованной остановки, ожидать общественный транспорт необходимо на тротуаре или обочине;
  • вход и выход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной его остановки;
  • перед тем, как заходить в транспорт, нужно дать выйти другим пассажирам;
  • войдя в салон транспортного средства, необходимо сесть на свободное место либо занять устойчивое положение, при этом обязательно держаться за поручни. Кроме того, запрещается стоять на выступающих частях и подножках транспортных средств и прислоняться к дверям;
  • во время движения транспортного средства запрещено бегать по салону, шуметь и отвлекать водителя, а также высовываться из окон;
  • запрещено препятствовать закрытию дверей или же открывать их до полной остановки транспорта;
  • передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его остановке;
  • переходить дорогу после выхода из общественного транспорта нужно только по пешеходному переходу.

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