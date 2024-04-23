С начала года в Тульской области в авариях пострадали 10 пассажиров общественного транспорта

ДТП от 26 февраля. Фото: t.me/compas_71.

С начала 2024 года по сегодняшний день в Тульской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажиров общественного транспорта, в которых 10 человек получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пассажирам быть предельно внимательными во время движения в маршрутных транспортных средствах. Как правило, аварийные ситуации возникают в результате столкновения, резкого маневрирования или торможения.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: