С начала года в Тульской области в авариях пострадали 10 пассажиров общественного транспорта

С начала 2024 года по сегодняшний день в Тульской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажиров общественного транспорта, в которых 10 человек получили травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пассажирам быть предельно внимательными во время движения в маршрутных транспортных средствах. Как правило, аварийные ситуации возникают в результате столкновения, резкого маневрирования или торможения.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает:
- ожидание наземного транспорта допускается только на остановках общественного транспорта. В случае отсутствия специально оборудованной остановки, ожидать общественный транспорт необходимо на тротуаре или обочине;
- вход и выход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной его остановки;
- перед тем, как заходить в транспорт, нужно дать выйти другим пассажирам;
- войдя в салон транспортного средства, необходимо сесть на свободное место либо занять устойчивое положение, при этом обязательно держаться за поручни. Кроме того, запрещается стоять на выступающих частях и подножках транспортных средств и прислоняться к дверям;
- во время движения транспортного средства запрещено бегать по салону, шуметь и отвлекать водителя, а также высовываться из окон;
- запрещено препятствовать закрытию дверей или же открывать их до полной остановки транспорта;
- передвигаться по салону общественного транспорта рекомендуется только при полной его остановке;
- переходить дорогу после выхода из общественного транспорта нужно только по пешеходному переходу.