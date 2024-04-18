Во вьетнамском кафе в ТРЦ «Макси» обнаружили тараканов

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура составила в отношении владельца протокол о временном запрете деятельности.

Прокуратура Тульской области совместно с Роспотребнадзором проверила магазины, фуд-корты и аттракционы в ТРЦ «Макси».



Так, многочисленные нарушения нашли в заведениях общепита. В частности, в кафе Made in Vietnam в зоне раздачи готовых блюд обнаружили тараканов.

— По инициативе прокуратуры Пролетарского района Тулы специалист управления регионального Роспотребнадзора составил в отношении индивидуального предпринимателя протокол о временном запрете деятельности, в течение 24 часов материалы будут направлены в Пролетарский районный суд, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время проверки продолжаются, по их результатам прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Напомним, накануне в пиццерии «Додо» отравилась девушка. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку. Кафе закрыли на 30 суток.