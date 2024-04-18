В Тульской области ожидается 9-балльный шторм

Фото Дмитрия Дзюбина.

По прогнозу, может выпасть 2/3 от месячной нормы осадков.

В ближайшую пятницу в Москве и ЦФО прогнозируется сильное ухудшение погоды. Об этом сообщили в метеоцентре «Фобос».

— С 15 часов пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра достигнут штормовых значений — 17–22 м/с. Местами до 25 м/с. По шкале Бофорта это — 9-балльный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 километров в час. В зону шторма с ветром более 20 м/с попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области, — сообщает «Фобос».

В воскресенье благодаря влиянию антициклона постепенно распогодится и потеплеет.