Кишечная палочка, грязное оборудование и туалеты: за что закрыли «Додо Пиццу» в Туле

Myslo уже сообщал о том, что «Додо Пиццу» на ул. Советской, 56-а в Туле закрыли после отравления гостя. 17 апреля судебные приставы официально приостановили деятельность пиццерии по решению суда на 30 дней.

Причина закрытия — грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В результате проведенной проверки уполномоченным органом было установлено, что в кафе не мыли оборудование, гастроемкости и стеллажи по мере загрязнения.

Антисанитарию нашли и в помещениях для персонала, а также туалетах для посетителей.

Помимо этого, установили и нарушения правил хранения продуктов. Так, например, в зоне выдачи готовой продукции сиропы для приготовления напитков хранились в тумбе моечной раковины.

Но и это еще не всё: в смывах с разделочной доски и ножа, а также гастроемкости для хранения цыплят обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

С учетом общественной опасности выявленных нарушений судом было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 30 суток.

На основании постановления суда от 17 апреля 2024 года отделением судебных приставов Центрального района г. Тулы УФССП России по Тульской области незамедлительно было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав сразу же выехал на место и опечатал помещение. Руководству кафе разъяснили, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями.