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«Этот кот нас два года терроризировал»: живодер озвучил свою позицию в суде

«Этот кот нас два года терроризировал»: живодер озвучил свою позицию в суде

В мировом суде 18 апреля слушается дело о жестоком обращении с животным: 71-летнего пенсионера судят за зверское убийство кота по кличке Котэ.

Сегодня в судебном заседании подсудимый 71-летний туляк озвучил свою позицию.

Мужчина рассказал, что соседский кот буквально достал их с женой. Воровал еду, гонял их кошек: «Из-за него мои кошки бомжами стали, боялись дома ночевать!» Подсудимый ссылался на то, что у него из-за чужого кота был нервный стресс, а у его жены — сердечные приступы, так как кот пугал их по ночам.

— В тот раз я поел, выпил, прилег отдохнуть и задремал. Проснулся от шума на столе. Смотрю — там этот кот. И меня переклинило: я схватил швабру и начал бить — куда попаду, туда попаду. 

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Myslo писал про эту историю нечеловеческой жестокости в июне прошлого года. Подробности тут

По версии следствия, 24 июня 2023 года обвиняемый, находившийся на даче, заметил кота по кличке Котэ, который запрыгнул на обеденный стол и ел его еду. Взбесившись, мужчина метлой разбил ему голову и нанес еще не менее 5 ударов по туловищу. От полученных травм кот умер. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Следующее слушание состоится 3 мая.

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сегодня, в 11:20 +1
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