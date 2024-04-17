В Туле отец с сыном избили собутыльника матери: от полученных травм тот умер в больнице

В Туле 41-летний Александр К. и его 18-летний сын Вадим обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации Myslo, после развода родителей Вадим остался жить с мамой. Женщина периодически позволяла себе уйти в пьяный загул, что категорически не нравилось Вадиму. В январе 2023 года парень поругался с 50-летним собутыльником матери: тот всячески оскорблял её. Не сумев выпроводить нахала из дома, Вадим позвонил отцу, чтобы тот помог.

Александр К. пытался прогнать пьяного агрессора без применения физической силы, но в какой-то момент между мужчинами разгорелась драка, в которой принял участие и Вадим. В результате 50-летнего потерпевшего госпитализировали, от полученных травм он скончался в больнице 17 января.

Отметим, что дело рассматривает суд присяжных. Вердикт планируют огласить завтра, 18 апреля.