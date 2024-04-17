  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле отец с сыном избили собутыльника матери: от полученных травм тот умер в больнице - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле отец с сыном избили собутыльника матери: от полученных травм тот умер в больнице

В Туле отец с сыном избили собутыльника матери: от полученных травм тот умер в больнице

Дело рассматривает суд присяжных.

В Туле 41-летний Александр К. и его 18-летний сын Вадим обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

По информации Myslo, после развода родителей Вадим остался жить с мамой. Женщина периодически позволяла себе уйти в пьяный загул, что категорически не нравилось Вадиму. В январе 2023 года парень поругался с 50-летним собутыльником матери: тот всячески оскорблял её. Не сумев выпроводить нахала из дома, Вадим позвонил отцу, чтобы тот помог.

Александр К. пытался прогнать пьяного агрессора без применения физической силы, но в какой-то момент между мужчинами разгорелась драка, в которой принял участие и Вадим. В результате 50-летнего потерпевшего госпитализировали, от полученных травм он скончался в больнице 17 января. 

Отметим, что дело рассматривает суд присяжных. Вердикт планируют огласить завтра, 18 апреля. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:16 0
Другие статьи по темам
Прочее
уголовное делосуд присяжныхТуладежурная частьпроисшествия
 
Неделя доноров: зачем туляки сдают кровь
Неделя доноров: зачем туляки сдают кровь
Куда туляки могут сдать использованные покрышки
Куда туляки могут сдать использованные покрышки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.