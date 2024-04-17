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Куда туляки могут сдать использованные покрышки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Куда туляки могут сдать использованные покрышки

Чаше всего автомобильные шины сдают в ноябре, марте и апреле.

В Туле организован единый бесплатный пункт приема использованных шин. Покрышки можно сдать по адресу: Новомедвенский проезд, д. 15. Режим работы пункта: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00. Об этом сообщает администрация города.

— Объем принимаемых автомобильных покрышек в день составляет от 3 до 5 кубометров день. Чаще всего их сдают в ноябре, марте и апреле. Годовой объем составляет около 1000 кубометров. Отработанные шины утилизируют на определенном предприятии максимально безопасно для окружающей среды, — пояснил заместитель начальника МКУ «Сервисный центр г. Тулы» по благоустройству Игорь Филиппов.

Отработанные автомобильные покрышки запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, складировать на контейнерных площадках и захоранивать на мусорных полигонах, а также использовать при благоустройстве территорий. Шины относятся к отходам 4 класса опасности. В процессе разложения они выделяют в почву и воздух вредные вещества и канцерогены. 

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