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В Алексине мигрант пытался зарезать знакомого

В Алексине мигрант пытался зарезать знакомого

Он не менее 10 раз ударил жертву ножом.

31 января 2024 года на улице Радбужской в Алексине 30-летний уроженец одной из стран Средней Азии, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее десяти ударов ножом в грудь. Потерпевшему удалось сбежать и обратиться за медицинской помощью. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый сознался в содеянном. 

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

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